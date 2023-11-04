أردوغان: سأحاول تسهيل التصديق على طلب السويد الانضمام لحلف الأطلسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين إنه سيحاول قدر الإمكان تسهيل عملية تصديق البرلمان على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أضاف أن السويد لم تتخذ إجراءات كافية بشأن المسلحين الأكراد.

وقدم أردوغان مشروع قانون للموافقة على طلب السويد لعضوية الحلف إلى البرلمان الشهر الماضي للتصديق عليه، في خطوة رحب بها الحلف وستوكهولم. واعترضت أنقرة في البداية على انضمام السويد قائلة إن ستوكهولم تؤوي جماعات تعتبرها تركيا إرهابية.

وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة في طريق العودة من كازاخستان أمس الجمعة، قال أردوغان إنه سيحاول دعم عملية التصديق طالما أن نظراء تركيا يتعاملون معها بشكل إيجابي أيضا، حسبما ذكرت قناة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى.

وعلى صعيد الحرب الإسرائيلية على غزة، قال أردوغان للصحفيين إن غزة لا بد أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بمجرد انتهاء حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفا أن أنقرة لن تدعم نماذج “تمحو الفلسطينيين بالتدريج من التاريخ”.

وأفادت قناة خبر ترك وغيرها أن أردوغان ذكر أيضا خلال حديثه إلى وسائل الإعلام عند عودته من كازاخستان أمس الجمعة أن رئيس المخابرات إبراهيم كالين يتواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بالإضافة إلى حماس.

وذكرت القناة أن أردوغان قال إنه لن يتخذ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيرا له، لكنه أضاف أن أنقرة لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل أيضا.