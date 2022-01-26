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أردوغان: سأزور الإمارات منتصف شباط لفتح صفحة جديدة بين البلدين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 12:28 صباحًا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته المرتقبة إلى الإمارات ستكون منتصف شباط/فبراير المقبل، وزيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي إلى تركيا ستحصل مطلع الشهر نفسه.

كلام أردوغان جاء خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، على إحدى القنوات المحلية الخاصة، حيث تطرّق خلالها إلى عدة قضايا وملفات محلية وإقليمية ودولية.

وحول زيارته المرتقبة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، أضاف أردوغان قائلاً “زيارتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون إن شاء الله في 14 شباط/فبراير المقبل”.

وأضاف “نرى أن هذه الزيارة ستكون بمثابة مرحلة جديدة بالعلاقات بين تركيا والإمارات”.

وكانت العلاقات بين تركيا والإمارات قد شهدت منذ أشهر انعطافة إيجابية توّجت بتوقيع اتفاقيات مهمة بمليارات الدولارات في مجالات عدة، اقتصادية وتجارية وسياحية وأمنية.

من جهة اخرى ـكد أردوغان أن “الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور تركيا مطلع شباط/فبراير المقبل”، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ وقتٍ طويل.

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