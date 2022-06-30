أردوغان: سنجري العملية العسكرية في سوريا "بلغة" يفهمها المجتمع الدولي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا “سيتفهمها” المجتمع الدولي، مؤكدا أن أنقرة لديها مثل هذه الخبرة.

وردا على سؤال حول كيفية تقبل المجتمع الدولي للعملية العسكرية المخطط لها للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا، قال أردوغان في مدريد: “لن ننفذ عملية لا يفهمها المجتمع الدولي. سنجري عملية “بلغة” يفهمها المجتمع الدولي”، موضحا أن تركيا لديها خبرة جادة في هذا الأمر. لا داعي للقلق”.

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم قالن، إن أنقرة مستعدة لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، يمكن أن تبدأ في أي لحظة.

ووصفت دمشق مرارا جود القوات التركية في المنطقة الحدودية السورية، حيث تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية، بأنه غير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.