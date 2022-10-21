أردوغان سيجتمع برئيس الوزراء السويدي لبحث مساعي الانضمام إلى حلف الاطلسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إنه سيلتقي برئيس الوزراء السويدي أولف كريستيشون لبحث مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى تسليم الأشخاص الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

ونقلت قناة “إن.تي.في” عن أردوغان قوله إن كريستيشون، الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا للوزراء، يؤيد الحرب ضد الإرهاب.

وقال أردوغان “رئيس الوزراء الجديد يؤيد الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين، لديه تصريحات مثل “لا ينبغي لنا أن نؤوي الإرهاب والإرهابيين”… بالطبع سنختبر صدقهم بشأن هذه المسألة في الاجتماع الذي سنعقده”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الأطلسي الخميس، ذكر كريستيشون أن السويد ستشارك بشكل أكثر وضوحا وعمقا في أنشطة الحلف لمكافحة الإرهاب.

وقالت تركيا إن برلمانها لن يوافق على مساعي السويد وفنلندا للحصول على عضوية الحلف إذا لم تسلما الأشخاص الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، ولا سيما المسلحين الأكراد والمتهمين بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016.