أردوغان: صادرات تركيا في 2023 بلغت 255.81 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا صدرت ما قيمته 255.81 مليار دولار العام الماضي بزيادة 0.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يعتقد أن التحسن في ميزان المعاملات الجارية سيستمر مع انخفاض العجز التجاري خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر\كانون الأول.

وفي مستجدات سوق العملة التركية تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار الثلاثاء، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة نحو 37 بالمئة.

وهبطت الليرة 0.6 بالمئة لتسجل مستوى منخفضا تاريخيا عند 29.7060 للدولار.

ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة في مايو\أيار، أجرت الحكومة تحولا جذريا في السياسة النقدية وتخلت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح التشديد النقدي. وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف.