أردوغان عن المرتزقة في ليبيا: وجودهم معنا شرف لهم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “عناصر الفصائل السورية الموجودة في العاصمة الليبية طرابلس إلى جانب القوات التركية ترى أن تواجدها هناك شرف لها.”

ومتحدثاً باسم تلك المرتزقة، قال أردوغان بمؤتمر صحافي في أنقرة، أمس الثلاثاء:” القادمون من سوريا من الجيش الوطني السوري لهم هدف مشترك. هم موجودون هناك في إطار هذه الأهداف المشتركة. أشقاؤنا الذين يقفون معنا في سوريا يرون وجودهم هناك معنا شرفا لهم”.

سقوط جنديين تركيين

كما أقر بسقوط جنديين من القوات التركية في العاصمة الليبية طرابلس، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا بعد أن أعلن، السبت، أيضاً سقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا.

في حين، أعلن الجيش الوطني الليبي يوم الأحد، أنه قتل 16 جنديا تركيا في الأسابيع الماضية.

يذكر أن تركيا التي نفت مراراً في السابق جلب مرتزقة سوريين إلى العاصمة الليبية، أو تواجد جنودها هناك، عادت وأقرت علناً قبل أيام على لسان رئيسها، بتواجد جنود أتراك ومقاتلين سوريين في طرابلس.

وتقدم تركيا دعما عسكريا لحكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها. وفي العام الماضي، وقّع الطرفان اتفاقا للتعاون العسكري، وأرسلت تركيا بعدها قوات ومقاتلين من الفصائل السورية المتحالفة معها إلى ليبيا، لمواجهة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يشن منذ أبريل الماضي حملة من أجل طرد الميليشيات المتطرفة من العاصمة.

إلا أن إرسال المزيد من المرتزقة والأسلحة التركية إلى ليبيا، بحسب ما أكد مراراً الجيش الليبي، يتعارض مع ما اتفقت عليه القوى العالمية خلال قمة في برلين الشهر الماضي، حول ضرورة وقف الأعمال القتالية وحظر الأسلحة.