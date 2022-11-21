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أردوغان عن مصافحته للسيسي.. نسعى لمزيد من التطبيع

منذ ساعتين
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2022 1:14 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المصافحة التي تمت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر أمس (الأحد 20-11-2022) كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين مضيفا أن تحركات أخرى ستليها.

ونقلت خبر ترك عن أردوغان تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر حيث قال إن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة أول لقاء بين الزعيمين منذ سنوات، حيث صافح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتوسط الزعيمان في الصورة النادرة التي التقطت لهما اليوم خلال افتتاح البطولة، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت حسابات إخبارية، إن أمير قطر كان له دور في هذه المصافحة الأولى من نوعها بين الرئيس المصري ونظيره التركي.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الزعيمين سيعقدان لقاء في قطر في وقت لاحق، دون أن يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانبين.

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