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أردوغان: قد ألتقي الأسد عندما يكون الوقت مناسبًا

منذ 7 ثواني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - رويترز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - رويترز

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لم يستبعد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إمكانية عقد لقاء يجمعه بنظيره السوري “بشار الأسد”.

وعن لقائه بالأسد، قال أردوغان في مؤتمر صحفي في براغ على هامش اجتماعات المجموعة السياسية الأوروبية، إن “مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال حاليا.. لكن لا يمكنني أن أقول إنه من المستحيل مقابلة الأسد”.

وأضاف: “عندما يحين الوقت المناسب، يمكننا أيضا أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري”.

وتضم المجموعة السياسية الأوروبية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 17 من خارجه.

وبدأت اليوم اجتماعاتها في العاصمة التشيكية براغ لبحث تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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