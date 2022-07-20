أردوغان: كل دول الشمال تقريبا "أوكار للإرهاب"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن كل دول الشمال تقريبا أصبحت “أوكارا للإرهاب”، وكرر تهديده بعرقلة مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، إذا لم يف البلدان بوعود قدمتاها لأنقرة فيما يتعلق بالإرهاب.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنهما تواجهان معارضة من تركيا، التي تتهمهما بدعم جماعات تعتبرها أنقرة إرهابية. ووقعت الدول الثلاث الشهر الماضي على اتفاق يهدف لمنع الفيتو التركي مقابل تعهدات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتصدير الأسلحة.

وفي حديثه للصحفيين على متن رحلة جوية من طهران، قال أردوغان إن كل دول الشمال تقريبا، بما في ذلك النرويج، أصبحت “أوكارا للإرهاب”، مضيفا أن أعضاء في الحلف مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا سمحوا أيضا لجماعات تعتبرها تركيا منظمات إرهابية بالتجول بحرية، بحسب نص نشرته الرئاسة.

خطر سوريا

وقال أردوغان وفق نص وزعته الرئاسة التركية بعد محادثات مع زعيمي إيران وروسيا إن الهجوم التركي الجديد على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا سيبقى على جدول أعمال تركيا إلى أن تتم معالجة مخاوفها الأمنية.

وجاء بيان أردوغان، الذي أعلن في وقت سابق من العام أن تركيا ستشن هجوما جديدا في شمال سوريا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، بعد أن أجرى محادثات بشأن سوريا مع نظيريه الروسي والإيراني في طهران أمس الثلاثاء.

وفي معرض حديثه للصحفيين في رحلة العودة، قال أردوغان إن الدول الثلاث تقف في صف واحد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا المتعلقة بسوريا، مضيفا أنه يعتقد أن الدول الثلاث تفكر بنفس الطريقة فيما يتعلق بوحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.