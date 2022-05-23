أردوغان: لا فائدة من توسيع الناتو

في تصريح قد يضرب في مقتل حلم السويد وفنلندا للانضامام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنه لا فائدة من توسيع نطاق حلف الناتو سواءً لبلاده أو للحلف نفسه ما دام لا تتم مراعاة الحساسيات الأمنية.

وأعرب أردوغان عن رغبته في اتخاذ الناتو خطوات ملموسة بشأن الأمن الوطني للبلاد بدلًا من تقديم بيانات دبلوماسية لا طائل منها.

جاء ذلك أثناء مشاركته في مراسم البدء في بناء غواصة “سلمان رئيس” المحلية الصنع بمدينة قوجة إيلي التركية.

على صعيد متصل، أكدت رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، اليوم الإثنين، أن مفاوضتها مع تركيا بشأن حصولها على عضوية “الناتو” ما زالت مستمرة.

وأشارت إلى أن فنلندا والسويد ستواصلان محادثاتهما الثنائية مع تركيا علمًا بأن المفاوضات ستستغرق بعض الوقت.

كما شددت على أن السويد من أوائل البلاد التي أعلنت حزب العمال الكردستاني “إرهابيًا”، مشيرة إلى مساندة تركيا في حربها ضد الإرهاب.

وكان موقع ”موند أفريك“، قد أفاد بأن تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمعارضة بلاده انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي ليس لإرضاء روسيا، بل هو بسبب ”عدم تعاون هذين البلدين في القتال ضد الحزب الكردي“.

و تتهم تركيا الدولتين الشماليتين، بإيواء أعضاء في منظمات تعتبرها أنقرة إرهابية، على أراضيها، ولم تستجب ستوكهولم وهلسنكي للعديد من طلبات التسليم المتعلقة بحوالي ثلاثين شخصًا تطالب بهم أنقرة.

ولانضمام عضو جديد إلى حلف ”الناتو“؛ من الضروري الحصول على إجماع الدول الأعضاء – وعددها حاليًا ثلاثون دولة ـ وفي حال معارضة تركيا يتم تعطيل العملية برمّتها، وتسعى أنقرة إلى التفاوض بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.