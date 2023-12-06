أردوغان لرئيس وزراء اليونان: صديقي كيرياكوس.. نحن لا نهددك إذا لم تهددنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء 6-12-2023) قبل رحلة إلى أثينا إن على اليونان وتركيا تعزيز الثقة وتعميق التعاون بشأن التحديات المشتركة بينما يحاولان حل خلافاتهما.

وقال أردوغان في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني قبل يوم من انعقاد مجلس التعاون رفيع المستوى الخامس بين البلدين في أثينا “لا توجد مشكلة لا يمكننا حلها من خلال الحوار على أساس حسن النية المتبادل”.

والبلدان الجاران العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف منذ عقود بشأن قضايا من بينها مكان بداية ونهاية الجرف القاري بينهما وموارد الطاقة والتحليق فوق بحر إيجه والانقسام العرقي في قبرص، ووصلت الدولتان إلى حافة الحرب في التسعينيات.

واتفق أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في يوليو تموز على استئناف المحادثات وإجراءات لبناء الثقة إذ أشادا “بالمناخ الإيجابي” الجديد في العلاقات بعد أكثر من عام من التوتر بشأن موارد الطاقة وقضايا الدفاع.

وقال أردوغان الذي من المقرر أن يجتمع مع ميتسوتاكيس غدا الخميس إن تركيا تحاول بصدق حل خلافاتها مع اليونان وإن أثينا أدركت أن تركيا لن ترفض أبدا يد الصداقة الممدودة.

وقال أردوغان للصحيفة “سأقول له يا صديقي كيرياكوس، نحن لا نهددك إذا لم تهددنا” مضيفا أن أثينا وأنقرة يمكنهما حل مشاكلهما دون تدخل أجنبي.

وقال إن التعاون يمكن تعزيزه في قطاعات تشمل الاقتصاد والنقل والطاقة والهجرة، إذ تحتاج تركيا إلى دعم الاتحاد الأوروبي، وإن فوز الزعيمين في الانتخابات هذا العام يمكن أن يساعد البلدين على تحقيق تقدم بناء.