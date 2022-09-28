أردوغان لزيلينسكي: استفتاءات روسيا تقوض الدبلوماسية

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الأربعاء، أن الاستفتاءات “أحادية الجانب” في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا ستجعل إحياء الجهود الدبلوماسية أكثر صعوبة.

وفي مكالمة هاتفية، كرر أردوغان عرضه للتوسط بين كييف وموسكو لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية.

وأجريت عمليات التصويت، التي تم ترتيبها على عجل، على مدار خمسة أيام في أربع مناطق هي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب، والتي تشكل معا نحو 15% من الأراضي الأوكرانية.

ا، قالت أوكرانيا إن التصويت الذي أجرته موسكو في أربع مناطق أوكرانية بشأن الانضمام لروسيا “باطل ولا قيمة له” وإن كييف ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي تحتلها القوات الروسية. وحثت وزارة الخارجية الأوكرانية شركاءها الدوليين على فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وقالت الوزارة في بيان “أوكرانيا لن توافق بتاتا على أي إنذارات”.

بالمقابل، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) إن المجلس قد يبحث ضم تلك المناطق في الرابع من أكتوبر.

وقال دميتري ميدفيديف، الرئيس السابق للبلاد والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، عبر تليغرام “النتائج واضحة. أهلا بكم في وطنكم، في روسيا!”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء: “هذه المهزلة في الأراضي المحتلة لا يمكن حتى وصفها بأنها محاكاة لاستفتاء”.