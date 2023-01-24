الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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أردوغان للسويد: إذا كنتم تحبون أعداء الإسلام فلا تنتظروا منا أي دعم

منذ ساعتين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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وجّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، تحذيرا شديد اللهجة للسويد من أن بلاده لن تدعم انضمامها للناتو إذا لم تحترم الدين الإسلامي، وذلك بعد حادثة حرق المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها قناة “TRT” الرسمية التركية: ” إذا كنتم لا تحترمون المعتقدات الدينية لتركيا أو المسلمين، فلا تنتظروا منا أي دعم فيما يتعلق بعضويتكم في الناتو”.

وتابع الرئيس التركي قائلا: “إذا كانوا في السويد يحبون الإرهابيين وأعداء الإسلام إلى هذه الدرجة، فإننا ننصحهم (السويديين) بطلب الدعم منهم”، حسب تعبيره.

وأضاف أردوغان قائلا: “أحد السفلة (في السويد) حرق كتابنا المقدس. وظيفتنا، نحن المسلمين، حماية كتابنا المقدس الذي حفظه الله وتعظيمه، والسعي جاهدين إلى تشكيل حياتنا بناءً على إرشادات القرآن في مناحي الحياة المختلفة”، حسب قوله.

وأردف الرئيس التركي: “أولئك الذين تسببوا في مثل هذا العار (حرق القرآن في السويد) أمام سفارتنا بستوكهولم، يجب أن لا يتوقعوا أي مكرمة منا فيما يتعلق بطلبات العضوية في الناتو”.

وكان قد أثار حرق مصحف من جانب سياسي يميني بالقرب من سفارة أنقرة في ستوكهولم خلال احتجاج أقرته الشرطة وحمته القوات الأمنية ضجة واسعة.

ووصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، هذه السلوكيات بـ”المروعة” وأشار إلى أن السويد تحترم حرية التعبير لكنها لا تتفق أبدا مع “الاستفزازات المعادية للإسلام”، حسب قوله.

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