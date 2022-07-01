أردوغان: لن ألتقي برئيس وزراء اليونان حتى يتمالك نفسه!

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الواقع في 1 تموز أنه من المستحيل أن يلتقي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حتى “يتمالك نفسه”، حسبما أفاد تلفزيون إن.تي.، وسط تجدد للتوتر بين الجارتين والبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وأشار أردوغان الى أن ميتسوتاكيس “لم يعد موجودا بالنسبة له” بعد أن سعى رئيس الوزراء اليوناني لدفع الولايات المتحدة إلى عدم بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا خلال كلمة ألقاها في الكونغرس الأميركي.

وقال أردوغان للصحفيين في رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد: “دعوه يتمالك نفسه. لا يمكننا أن نلتقي طالما أنه لا يتمالك نفسه”.

في المقابل، أشار ميتسوتاكيس في حديث للصحفيين في مدريد الخميس، الى أن اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي منفتحة على الحوار مع تركيا، وكرر أنه لن يشارك في “حوار من المواجهات الشخصية” مع أردوغان.

وأضاف: “سأستمر في الإصرار على أن باب اليونان للحوار في الإطار الذي حددناه، مفتوح دائما. وفي الوقت نفسه، ستستمر بلادنا، كلما سنحت لها الفرصة، في إثارة قضايا العدوان التركي داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن بلاده “تشكل تحالفاتها الخاصة” وأنها تريد دعم الحلفاء في القضايا الوطنية، لكنها طلبت أيضا من تركيا المشاركة في المحادثات.

وأثار ميتسوتاكيس غضب أردوغان بسبب ما يقول إنه تراجع الزعيم اليوناني عن وعده بمناقشة القضايا الثنائية معا، دون إشراك أطراف أخرى. كما ألغى اجتماعا رفيع المستوى بين الجارتين ردا على التوتر.

كما قال ميتسوتاكيس أمس الخميس إن اليونان أرسلت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 وتدرس شراء طلبية ثانية، مع تعزيز أثينا لقدراتها العسكرية وسط التوتر مع أنقرة.

وتركيا واليونان خصمان قديمان، وهما على خلاف الآن حول قضايا عديدة تشمل التحليق المتبادل في مجاليهما الجويين ووضع جزر في بحر إيجه والحدود البحرية والموارد الهيدروكربونية في البحر المتوسط وقبرص المنقسمة عرقيا.

وتصاعد التوتر من جديد في الآونة الأخيرة بشأن المجال الجوي ووضع الجزر المنزوعة السلاح في بحر إيجه.