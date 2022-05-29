أردوغان: لن نسمح لدول داعمة للإرهاب بدخول حلف شمال الأطلسي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن المحادثات بين تركيا ووفدين من فنلندا والسويد لم تكن على “المستوى المتوقع” وبأن أنقرة لا يمكن أن توافق على دخول دول “داعمة للإرهاب” حلف شمال الأطلسي.

واعترضت تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف ونقل الصحفيون قول أردوغان لدى عودته من زيارة أمس السبت لأذربيجان “إنهما غير شريفتين أو مخلصتين”.

وقال “ما دام طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا لا يمكننا بالتأكيد أن نقول ’نعم’ لدخول الدول التي تدعم الإرهاب حلف شمال الأطلسي”.

ويُعرف حلف شمال الأطلسيّ بحلف الناتو اختصاراً لمعناه باللغة الإنجليزيّة، وهو منظمةٌ عسكريةٌ تأسست في تاريخ الرابع من نيسان لعام 1949م وفقاً لمعاهدة شمال الأطلسيّ التي وُقِّعت في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويقع مقر قيادة الحلف في العاصمة البلجيكيّة بروكسل، واللغتان المتحدث بهما في الحلف هما: الإنجليزيّة، والفرنسيّة؛ وتتركز مهمة الحلف على حماية حرية الدول الأعضاء بواسطة استخدام القوة العسكرية، لا سيما خلال الأزمات السياسية.

والدول المؤسسة لحلف الشمال الاطلسي هي: كندا، والدنمارك، وآيسلندا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا وهي الدولة المؤسِسة للحلف وبذلك انضمت للحلف في أول يومٍ لتأسيسه، وفرنسا وهي دولة مؤسِّسة، لكنها انسحبت من الحلف عام 1966م، حتى قرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في العام 2009م عودة فرنسا للقيادة العسكريّة لحلف الناتو.