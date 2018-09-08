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أردوغان: لن نشارك بقتل الأبرياء لأجل الأسد ولن نقف متفرجين

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه في حال جرى “تجاهل قتل عشرات الآلاف من الأبرياء من أجل مصالح النظام (السوري)، لن نكون شركاء ومتفرجين في هكذا لعبة”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها في حسابه على “تويتر”، مساء الجمعة، باللغات التركية والعربية والفارسية والروسية والإنجليزية.

وشدد أردوغان، على ضرورة حل مسألة “إدلب” السورية، مع الالتزام بروح أستانا.

وأضاف في السياق ذاته، “ينبغي حل مسألة إدلب من دون مآس وتوترات ومشاكل جديدة، ومع الالتزام بروح أستانا”.

وتابع أن “المحافظة على المبادئ التي اتفقنا عليها في أستانا، تعد مهمة أيضا من ناحية إيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية”.

وأعرب أردوغان، عن رفضه فرض الأمر الواقع، قائلا: “من الضروري عدم فرض الأمر الواقع في الساحة تحت ستار مكافحة الإرهاب ومعارضة الأجندات الانفصالية، التي تهدف إلى إضعاف وحدة الأراضي السورية والأمن القومي للدول المجاورة”.

وأشار إلى أن “تركيا سعت جاهدة منذ البداية لوقف إراقة الدماء في سوريا، وقامت بحماية الأشقاء السوريين دون أي تمييز”.

وتابع: “اليوم أيضا كما كان في السابق، لا نريد أن يصاب أي أحد من إخواننا السوريين”.

وبخصوص القمة الثلاثية في طهران، قال الرئيس التركي: “صرحنا في قمة طهران (الجمعة) وبكل وضوح، عن أن الأساليب التي تتجاهل سلامة أرواح المدنيين السوريين، لن تكون لها أي فائدة سوى أنها تخدم الإرهابيين”.

واختتم بالقول: “سنواصل كبلد يستضيف أكثر من 3.5 مليون سوري، العمل من أجل تأمين رجوع اللاجئين بطريقة طوعية وآمنة، وإيجاد حل دائم للنزاع السوري في إطار قاعدة مشتركة للأطراف كافة”.

المصدر

أنقرة- وكالات

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