أردوغان: مجلس الأمن الدولي لم يف بالتزاماته من جديد

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي لم يفلح في المصادقة على قرار هدنة إنسانية للصراع بين فصائل فلسطينية وإسرائيل.

وقال أردوغان عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتزايد عدم فاعليته، لم يف مرة أخرى بالتزاماته”.

وأضاف “الهجوم الشنيع الذي تعرض له المستشفى الأهلي العربي بالأمس نقل المجزرة في غزة إلى مستوى آخر”.

جاء ذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتأجل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة. وصوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار اليوم بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.