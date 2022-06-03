أردوغان: مخاوفنا من انضمام السويد وفنلندا الى الناتو تستند إلى أسس قانونية

أكّد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”،خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو “ينس ستولتنبرغ”، أن مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي “الناتو” تستند إلى أسس عادلة وقانونية.

وجاء في بيان الرئاسة التركية في هذا الشأن: “أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. وتم خلال المحادثة بحث طلب كل من السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف. وأعلن الرئيس أردوغان أن مخاوف تركيا بشأن طلب السويد وفنلندا تستند إلى أسس عادلة وقانونية”.

ورأى أردوغان أنه يجب على البلدين إظهار موقفهما بوضوح والتوقف عن دعم الإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة على تركيا والاستعداد لإظهار التضامن مع الحلفاء. كما لفت الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ الانتباه إلى الحاجة إلى تلبية توقعات تركيا كحليف مهم في الناتو”.

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبًا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.

وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول “نعم” لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.

وحدد الرئيس التركي، في وقت سابق، شروطه للسويد وفنلندا لكسب دعم أنقرة لعضويتهما في “الناتو”، قائلاً: إنه يجب عليهما التخلي عن الدعم المالي والسياسي للجماعات “الإرهابية” التي تهدد الأمن القومي لتركيا، وهي حزب العمال الكردستاني.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك حاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بالتوقف عن دعم الحركة الكردية.