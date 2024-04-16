أردوغان: نتنياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم مسؤولية التوتر الأخير في الشرق الأوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم المسؤولية عن أحدث تصعيد في توتر الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة عقب اجتماع وزاري “تحاول إسرائيل تفجير صراع إقليمي وهجومها على سفارة إيران في دمشق أحدث مثال”.

وتابع أن الصراعات الإقليمية الجديدة محتملة ما دامت “الوحشية والإبادة الجماعية” مستمرة في قطاع غزة، ودعا جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة. وانتقد الغرب أيضا لتنديده بهجوم إيران وعدم استنكاره هجوم إسرائيل على السفارة الإيرانية.

وهاجمت إيران إسرائيل بمئات من الطائرات المسيرة الملغومة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية يوم السبت، وهو هجوم توعد مسؤولون إسرائيليون بالرد عليه.

ووصفت إيران هجومها بأنه رد على هجوم إسرائيلي سوى بالأرض مبنى بمجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان وتسبب في مقتل اثنين من جنرالاتها وعدة ضباط آخرين.