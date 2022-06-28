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أردوغان: نريد نتائج وليس كلمات من السويد وفنلندا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الواقع في 28 حزيران إنه يجب على فنلندا والسويد وضع مخاوف تركيا في الاعتبار وتقديم نتائج وليس فقط كلمات إذا أرادت الدولتان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتصدت تركيا إلى مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي، واتهمت الدولتين بدعم جماعات تعتبرها أنقرة إرهابية. وأجرى الجانبان محادثات لمعالجة المخاوف التركية، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق.

وفي حديثه قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد حيث سيلتقي بزعيمي الدولتين وقادة التحالف العسكري، قال أردوغان إنه ينبغي على فنلندا والسويد تلبية توقعات أنقرة.

    المصدر :
  • رويترز

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