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أردوغان: نسعى للتوسط بين روسيا وأوكرانيا لإحلال السلام

منذ 37 دقيقة
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أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس (15 فبراير/شباط 2024) استعداده المستمر للتوسط بين روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل إلى سلام “عادل” بين البلدين.

جاء ذلك في نص التصريحات التي أدلى بها أثناء عودته من زيارة لمصر.

وقال أردوغان “جمعنا الطرفين معا في تركيا بمناسبات متعددة. يمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى وأن نفتح الباب أمام السلام من خلال إدارة عملية تركز على الحل وبعيدة عن التأثيرات الخارجية”.

وأضاف “نواصل جهودنا في هذا المسعى خلال اجتماعاتنا مع كل من الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين والرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي”.

    المصدر :
  • رويترز

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