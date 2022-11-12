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أردوغان: نسعى لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا

منذ 44 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال، السبت، إن أنقرة ملتزمة بالسعي لحوار سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وسائل الإعلام تصريحات أردوغان للصحفيين على متن رحلة طيران من أوزبكستان قال فيها “نعمل على كيفية خلق ممر سلام هنا مثل ممر الحبوب الذي لدينا”.

وأشاد بمقاومة روسيا لضغوط الولايات المتحدة وحلفاءها.

وأعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، دخول خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، الجمعة بعد انسحاب القوات الروسية، في انتكاسة قوية أخرى لموسكو بعد قرابة تسعة أشهر من بدء الغزو الروسي للبلاد.

وهذا الانسحاب هو الثالث من حيث الحجم منذ بدء الغزو في 24 فبراير، إذ اضطرت روسيا للتراجع في الربيع خلال محاولتها السيطرة على كييف في مواجهة مقاومة أوكرانية شرسة، قبل طردها من منطقة خاركيف (شمال شرق) بشكل شبه كامل في سبتمبر، وفقا لـ”فرانس برس”.

    المصدر :
  • رويترز

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