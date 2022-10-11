أردوغان: نعبر مع العالم فترة تهديداتٍ أمنية خطرة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أنّنا نعبر مع العالم فترة تهديداتٍ أمنية خطرة، وأزمات اقتصادية تتعاظم، ولكننا في تركيا نتخذ التدابير اللازمة لمواجهتها”.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي: “نطبق حرفيا الجملة التي نقولها دائما، إننا سنأتي ذات ليلة دون موعد لضرب المنظمات الإرهابية، خصوصاً في الشمال السوري وشمالي العراق”.

وأكمل الرئيس التركي: “الأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية تزداد بشكلٍ كبير في الفترة الأخيرة على مستوى العالم ومن ضمنه تركيا، واجهنا على الدوام سياسات المعايير المزدوجة التي تتعامل مع تركيا ومع الملفات المختلفة في المنطقة”.

واستطرد أردوغان: “سنعزز تعاوننا مع كل من الإمارات العربية المتحدة والجزائر وقطر وعمان وغيرها من الدول في قطاع الغاز والطاقة”، مضيفًا: “بعد يومين سأشارك في اجتماعات مهمة في أستانا عاصمة كازاخستان، ويوم الجمعة سنعقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الأعلى التركي-القطري برئاستي وأمير قطر”.

وتابع: “بحثنا في اجتماع براغ قبل أيام مستقبل القارة الأوروبية. كل الحضور في المؤتمر عبروا عن تقديرهم لجهود تركيا في محاولة إحداث التوازن والوساطة بين روسيا وأوكرانيا، في ظل كل التحديات والصعوبات”.