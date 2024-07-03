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أردوغان: نهدف لتجارة بحجم 100 مليار دولار مع روسيا

منذ 5 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن هدف أنقرة من التبادل التجاري مع روسيا يتمثل بالوصول إلى 100 مليار دولار”.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الكازاخية آستانة، اليوم الأربعاء، على هامش القمة الـ24 لدول منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال أردوغان خلال اللقاء: “إن تركيا تتباحث مع روسيا بخصوص محطة سينوب للطاقة النووية، مؤكدا ثقته من إمكانية اتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد”.

وأضاف: “نهدف للوصول إلى 100 مليار دولار (حجم التجارة بين تركيا وروسيا)، وواثق من قدرتنا على تحقيق ذلك ونملك الإمكانات اللازمة”.

ودعا الرئيس أردوغان نظيره الروسي إلى زيارة لتركيا، فيما أعلن بوتين قبول الدعوة وحرصه على تلبيتها.

    المصدر :
  • وكالات

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