الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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أردوغان وبايدن بحثا مسعى السويد للانضمام للناتو

منذ 9 دقائق
بايدن وأردوغان

بايدن وأردوغان

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قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي جو بايدن بحثا خلاله سعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال أردوغان لبايدن إن ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب، لكن هذه الخطوات ليست مفيدة إذ يواصل أنصار حزب العمال الكردستاني تنظيم احتجاجات في السويد.

وذكر بيان الرئاسة أن الرئيسين ناقشا أيضا خلال الاتصال تسليم مقاتلات إف-16 ووضع أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

    المصدر :
  • رويترز

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