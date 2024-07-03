أردوغان وبوتين يتناولان سبل إنهاء الصراعات في أوكرانيا وسوريا وغزة

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الحرب في غزة وسبل إنهاء الصراع في سوريا.

وأضافت الرئاسة التركية في بيان بعد لقاء الرئيسين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قازاخستان أن أردوغان أبلغ بوتين بأن أنقرة يمكن أن تساعد في إرساء أساس لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية وبأن التوصل إلى سلام عادل يناسب الجانبين أمر ممكن.

وفي السياق، تسعى أنقرة للتعاون التجاري مع موسكو، وتعزيز التبادل التجاري.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن هدف أنقرة من التبادل التجاري مع روسيا يتمثل بالوصول إلى 100 مليار دولار”.

وقال أردوغان خلال اللقاء: “إن تركيا تتباحث مع روسيا بخصوص محطة سينوب للطاقة النووية، مؤكدا ثقته من إمكانية اتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد”.

وأضاف: “نهدف للوصول إلى 100 مليار دولار (حجم التجارة بين تركيا وروسيا)، وواثق من قدرتنا على تحقيق ذلك ونملك الإمكانات اللازمة”.

ودعا الرئيس أردوغان نظيره الروسي إلى زيارة لتركيا، فيما أعلن بوتين قبول الدعوة وحرصه على تلبيتها.