أردوغان وتراس يناقشان نجاحات أوكرانيا ضد روسيا في الآونة الأخيرة

ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية يوم الأربعاء أن رئيسة الوزراء ليز تراس ناقشت مكاسب أوكرانيا في استرداد أراض من روسيا في الآونة الأخيرة خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المتحدث في أعقاب الاجتماع الثنائي الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “قالت رئيسة الوزراء إن الرسالة واضحة: كييف تستطيع الفوز وسوف تفوز، ويجب على المجتمع الدولي دعم السيادة الأوكرانية”.

وذكر البيان أن تراس هنأت أردوغان على دوره في تأمين صادرات الحبوب الحيوية عبر البحر الأسود.

من جهته اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القرار الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان تعبئة جزئية لجنود الاحتياط للحرب في أوكرانيا “خطأ” وسيزيد من عزلة البلاد.

وقال ماكرون في نيويورك حيث يحضر اجتماعات مختلفة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “قراره (بوتين) يمثل خبرا سيئا للشعب الروسي وللشباب منهم وسيزيد من عزلة دولته”.

وأمر بوتين في وقت سابق بتعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا ووجه تهديدا ضمنيا باستخدام الأسلحة النووية فيما وصفه حلف شمال الأطلسي بأنه عمل يائس “ومتهور” في مواجهة الهزيمة الوشيكة لروسيا.

وفي أول تصريح له بعد خطاب بوتين، قال ماكرون بعد محادثات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن القوى النووية بحاجة الآن إلى التصرف بمسؤولية.