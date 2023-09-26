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أردوغان: وجود السيناتور الأمريكي مينينديز خارج الصورة "ميزة"

منذ 24 دقيقة
أردوغان

أردوغان

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نقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن أنقرة بحاجة إلى تحويل التحديات القانونية التي يواجهها السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، وهو منتقد قديم لحكومته، إلى فرصة لطلب شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16.

ونُقل عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة “وجود مينينديز خارج الصورة ميزة”، وذلك بعد اتهامه بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.

ولطالما عارض مينينديز، وهو ديمقراطي تخلى مؤقتا عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، البيع المحتمل لطائرات إف-16 لأنقرة وانتقد سجل أردوغان في مجال حقوق الإنسان.

وكان قد تعهد بالبقاء في الكونجرس ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وقال أردوغان “هناك نفع من تحويل الوضع هذا إلى فرصة… ليس فقط فيما يتعلق بطائرات إف-16 لكن في جميع القضايا الأخرى”.

وأثار أردوغان مسألة تعليق تركيا التصديق على حصول السويد على عضوية حلف شمال الأطلسي وقال إنه يتعين على البيت الأبيض أيضا الوفاء بوعده بخصوص الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.

وأضاف “ننتظر ردا واضحا من أمريكا بشأن هذا الأمر الآن. نأمل في الحصول على نتيجة إيجابية دون مزيد من التأخير”.

    المصدر :
  • رويترز

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