أردوغان يأمر وزارة الخارجية بإعلان 10 سفراء "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء، من بينهم سفراء من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ”أشخاصا غير مرغوب فيهم“ لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

واستدعت وزارة الخارجية السفراء يوم الثلاثاء الماضي بسبب ما وصفته ببيان ”غير مسؤول“ يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل وهو ما ينفيه كافالا.

وكافالا مسجون في تركيا منذ أربع سنوات دون صدور إدانة، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.

وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.

وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت السفارات في البيان إن ”استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي“.

وأضافت: ”بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه“.

والدول الأخرى الوارد ذكرها في البيان هي كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ردا على ذلك، إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية.

وأضاف قائلا على تويتر: ”قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول“.

ومضى قائلا: ”إن توصيتكم واقتراحكم تلقي بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية“.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول إن الدبلوماسيين بحاجة لاحترام القوانين، وإن السفراء لا يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم.

وكان المجلس الأوروبي قد قال إنه سيبدأ إجراءات تتعلق بتجاوزات من جانب تركيا إن لم تفرج عن كافالا.

وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا، الذي نفى جميع التهم عنه ويحاكَم مع آخرين، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.