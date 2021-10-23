الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان يأمر وزارة الخارجية بإعلان 10 سفراء "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

23 - أكتوبر - 2021
الرئيس التركي رجب طيب ردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء، من بينهم سفراء من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ”أشخاصا غير مرغوب فيهم“ لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

واستدعت وزارة الخارجية السفراء يوم الثلاثاء الماضي بسبب ما وصفته ببيان ”غير مسؤول“ يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل وهو ما ينفيه كافالا.

وكافالا مسجون في تركيا منذ أربع سنوات دون صدور إدانة، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.

وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.

وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت السفارات في البيان إن ”استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي“.

وأضافت: ”بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه“.

والدول الأخرى الوارد ذكرها في البيان هي كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ردا على ذلك، إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية.

وأضاف قائلا على تويتر: ”قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول“.

ومضى قائلا: ”إن توصيتكم واقتراحكم تلقي بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية“.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول إن الدبلوماسيين بحاجة لاحترام القوانين، وإن السفراء لا يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم.

وكان المجلس الأوروبي قد قال إنه سيبدأ إجراءات تتعلق بتجاوزات من جانب تركيا إن لم تفرج عن كافالا.

وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا، الذي نفى جميع التهم عنه ويحاكَم مع آخرين، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محمد القحطاني
فيديو.. لحظة وفاة السفير "محمد القحطاني" على الهواء مباشرة
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
احتياطيات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1985
جون بولتون
واشنطن تتهم عضو بالحرس الثوري بالتآمر لقتل جون بولتون

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
فقدان الوزن- تعبيرية
فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!