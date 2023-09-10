أردوغان يبحث مع بلينكن مسألة إمداد تركيا بالطائرات إف-16

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الإدارة الأمريكية تربط مبيعات الطائرات (إف-16) المقاتلة لتركيا بتصديق أنقرة على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى إن هذا النهج يسبب “إزعاجا شديدا” لبلاده.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، إنه عقد اجتماعا “مصغرا” مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش القمة بحثا خلاله مسألة إمداد تركيا بالطائرات إف-16.

وقال أردوغان إن بايدن ربط بين توريد الطائرات وتصديق تركيا على طلب السويد للانضمام إلى حلف الأطلسي. وأردف “هذا النهج يزعجنا بشدة”.

وأضاف للصحفيين “إذا قلتم إن الكونجرس سيتخذ قرارا (بشأن مبيعات الطائرات إف-16 إلى تركيا)، فلدينا كونجرس في تركيا أيضا، هو البرلمان التركي”.

وأضاف “ليس من الممكن بالنسبة لي أن أوافق منفردا على (طلب عضوية السويد في حلف الأطلسي) ما لم يوافق برلماننا على مثل هذا القرار”.