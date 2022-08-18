أردوغان يبحث مع زيلينسكي تطورات الحرب في أوكرانيا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في لفيف بأوكرانيا.

وخلال الاجتماع، تم تقييم العلاقات التركية الأوكرانية على مستوى الشراكة الاستراتيجية من جميع الجوانب، ومناقشة أنشطة الآلية المنشأة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

كما ناقش الجانبان وساطة تركيا في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والعودة الآمنة لطائرة النقل “A440M” في أوكرانيا إلى تركيا.

ودعا الرئيس التركي نظيره زيلينسكي للقاء مع الرئيس الروسي بوتين في تركيا.

ومن المقرر في وقت لاحق اليوم، عقد لقاء يجمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزيلينسكي وأردوغان في لفيف.

محادثات زيلينسكي وغوتيريش

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد محادثات، الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور البلاد إن الأمم المتحدة يجب أن تضمن أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية.

وكتب على تطبيق تيليجرام “أولينا اهتماما خاصا لموضوع الابتزاز النووي الروسي في زابوريجيا. يمكن أن يكون لهذا الإرهاب المتعمد من جانب المعتدي عواقب كارثية على العالم بأسره”.

وقال زيلينسكي “لذلك، يجب على الأمم المتحدة ضمان أمن هذا الهدف الاستراتيجي، وتحريره بالكامل من القوات الروسية”.