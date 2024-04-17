أردوغان يتحدث عن ثلاث أولويات في تركيا لتعزيز الخطة المتوسطة الأجل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستتخذ خطوات لتعزيز برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل وإن الأولويات الرئيسية الثلاث هي توفير أكبر للإنفاق العام وإعطاء الأولوية للاستثمارات وتسريع الإصلاحات الهيكلية.

وفي تصريحات أدلى بها مساء أمس الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن فريقه الاقتصادي قام باستعدادات لمثل هذه الخطوات لتعزيز البرنامج و”نأمل أن نعلنها للجمهور قريبا جدا”.

وأضاف “لدينا ثلاث أولويات رئيسية في تعزيز الخطة المتوسطة الأجل. وهي توفير أكبر للإنفاق في القطاع العام وإعطاء الأولوية للاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية”.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، قال جودت يلماز نائب الرئيس إن وزارة المالية وإدارة الموازنة تجريان دراسات حول توفير أكبر للإنفاق العام من خلال العمل على أكثر من 15 مادة.

ونقلت قناة تي.آر.تي الرسمية عنه قوله “لا نريد خفض النفقات فحسب، بل أيضا نريد أن نجعل النفقات الحالية أكثر كفاءة وتحديد الأولويات فيها ونجعلها تساهم بشكل أكبر في القدرة التنافسية للاقتصاد وكفاءته وفي الرفاهة الاجتماعية”.

وقال أردوغان أيضا مساء أمس الثلاثاء إن النمو الاقتصادي سيقترب من أربعة بالمئة هذا العام بدفعة إيجابية من الصادرات وتوقع أن يبلغ عجز حساب المعاملات الجارية 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن عجز حساب المعاملات الجارية التركية بلغ 3.265 مليار دولار في فبراير شباط وهو أقل من توقعات رويترز بعجز قدره 3.7 مليار دولار.

وصرح محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان في فاعلية في واشنطن أمس الثلاثاء بأن تركيا تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف التضخم البالغ 36 بالمئة بحلول نهاية العام بعد أن يبلغ ذروة عند حوالي 75 بالمئة خلال الأشهر المقبلة.