أردوغان يتحدث عن "فرص التعاون" بين تركيا وإسرائيل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن أن وزارة خارجيته تواصل العمل لترتيب موعد الزيارة الخاصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى أنقرة، مشيرا إلى أنها قد تتم بين شهري أكتوبر ونوفمبر، على أن يقوم بعد ذلك بـ”زيارة عودة” إلى إسرائيل.

وأضاف الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، أن بلاده وإسرائيل “تتعاونان في عديد المجالات”.

وأوضح أردوغان أنه “من المعروف للجميع أن إسرائيل تسعى إلى نقل ثرواتها إلى أوروبا، والطريق الأكثر عقلانية هو توصيل هذه الموارد عبر تركيا”.

ولفت إلى أنه “ناقش هذا الموضوع مع نظرائه الإسرائيليين في اجتماعهم الأخير وبدأوا العمل بشأنه”.

ومن ناحية أخرى، أشار الرئيس التركي إلى فرص التعاون في أنشطة الحفر بين البلدين، مؤكدا إصدار “تعليمات بإجراء دراسات فنية حول هذا الأمر للأصدقاء المعنيين”.

وأفاد أردوغان بأنه “سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول المسار والجدول الزمني ومناطق الحفر في الاجتماعات التي سيتم عقدها في كل من تركيا وإسرائيل، في أقرب وقت ممكن”.

وفي تعليقه على قضية الاتهامات الفيدرالية الموجهة ضد السيناتور الأميركي، بوب مينينديز ،الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لفت إردوغان إلى أن “أنشطة السيناتور الديمقراطي ضد تركيا كانت إحدى أهم مشاكلنا فيما يتعلق بحصولنا على طائرات إف ـ 16”.

وأوضح الرئيس التركي أن وزير الخارجية، حقان فيدان، “سيتابع هذا الملف عن كثب”، مبرزا أنه “سيكون من المفيد تحويل هذا الوضع إلى فرصة.. وقد تتاح لنا الفرصة لتسريع العملية المتعلقة بطائرة F-16 وكل القضايا الأخرى”.

وفي جوابه على سؤال بشأن مفاوضات أنقرة مع العراق والإمارات وقطر بشأن “مشروع مسار التنمية”، وإن كانت التوترات مع بغداد تقف عائقا أمام إنهائه، قال أردوغان إن “المشروع يغطي كامل دول الخليج العربي والعراق بالإضافة إلى تركيا”.

ومع ذلك، يورد أردوغان أن للرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، “موقف حازم للغاية بشأن هذه القضية”، موضحا أنه “في في لقائنا الأخير قدم عرضا قائلا: دعونا نكمل الاستعدادات لهذا المشروع خلال 60 يوما، في إشارة إلى المشروع المطروح كتابيا”.