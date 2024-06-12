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أردوغان يتوجه إلى مدريد للمشاركة في القمة الحكومية التركية الإسبانية

منذ 4 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في القمة الحكومية الثامنة بين تركيا وإسبانيا.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى إسبانيا عقيلته أمينة أردوغان ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهي نور أوزدمير غوكتاش.

كما يرافقه وزراء الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزينة والمالية محمد شيمشك والصناعة والتكنولوجيا فاتح كاجر، والزراعة إبراهيم يوماك، والتجارة عمر بولاط.

وأيضا يرافقه خلال الزيارة رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قليج.

يذكر أن القمة الحكومية بين تركيا وإسبانيا انطلقت لأول مرة عام 2009 باجتماع في مدينة إسطنبول، وهي تعتبر انعكاساً للعلاقات التاريخية والإيجابية القائمة بين الجانبين.

    المصدر :
  • وكالات

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