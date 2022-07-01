أردوغان يتوعد بعملية عسكرية مباغتة شمال سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، مضي بلاده في التحضير لعملية عسكرية مباغتة شمال سوريا لإنشاء منطقة آمنة.

تصريحات أردوغان جاءت خلال حديثه مع الصحفيين عند عودته من قمة زعماء الناتو في مدريد، حيث أشار فيها إلى أنهم يمكن أن يقوموا بذلك فجأة في الليل، مضيفاً: لا داعي للقلق.. لا داعي للتسرع والاستعجال”.

واضاف: “نحن نعمل بالفعل في هذا المجال الآن. كما تعلمون لدينا عملية في شمال العراق من جهة، ونعمل في عفرين شمال سوريا من جهة أخرى. إذا أظهرنا القليل من الصبر، آمل أن نتمكن من تنفيذ العمليات بأقوى طريقة عندما يحين الوقت”.

وتعالت التصريحات التركية الرسمية مؤخراً عن شن عملية عسكرية تهدف لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً شمال سوريا، بسبب ما وصفته “تهديدات الإرهابيين”، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، من أجل حماية أمنها القومي.

ومن المتوقع أن تبدأ العملية بالمنطقة المحيطة بمدينتي منبج وتل رفعت، وهما مدينتان تشكلان عقدة اتصال بين “قسد” في المناطق الواقعة على جانبي نهر الفرات غرباً وشرقاً، وتوجد فيهما قوات روسية إلى جانب قوات قسد والنظام السوري.

ومنذ بدء العمليات العسكرية التركية في سوريا عام 2016 ، عاد نحو 500 ألف سوري إلى ”المناطق الآمنة“ التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها، بحسب أردوغان.

وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري، ويدعو عدد من أحزاب المعارضة التركية باستمرار إلى إعادتهم قسرا إلى سوريا، وهو ما يعارضه أردوغان.

وتم وضع الحجر الأساس لآلاف من المنازل وبنى تحتية أساسية لاستقبال اللاجئين السوريين في 3 أيار/مايو في منطقة سرمدا بحضور وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي أكد أن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام.