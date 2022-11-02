الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022 |
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أردوغان: يجب تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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قال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان إن الزعيم التركي تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، وأبلغه بأن قدرة أوكرانيا وروسيا على بيع الحبوب أمر حيوي للعالم بأسره.

وأضافت إدارة الاتصالات أن الرئيس التركي قال إنه يجب تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بحل عادل.

ويأتي اتصال أردوغان بعد أن قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وقالت روسيا، الأربعاء، إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا التي تمزقها الحرب بعد تعليقها في مطلع الأسبوع في خطوة قال زعماء العالم إنها هددت بتفاقم الجوع على مستوى العالم.

وجاء إعلان موسكو التراجع المفاجئ عن تعليق مشاركتها بعد أن ساعدت كل من تركيا والأمم المتحدة على استمرار تدفق الحبوب الأوكرانية لأيام دون مشاركة روسيا في عمليات التفتيش.

وأرجعت وزارة الدفاع الروسية تغيير الموقف إلى تلقي ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب بالبحر الأسود في العمليات العسكرية ضد روسيا.

ولم تعلق كييف حتى الآن بهذا الشأن، لكنها نفت قبل ذلك استغلال ممر الشحن كغطاء لهجمات.

وجاء في بيان الوزارة “الاتحاد الروسي يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق”.

    المصدر :
  • رويترز

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