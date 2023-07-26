الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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أردوغان يجتمع مع الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحماس

منذ 8 دقائق
اجتماع بين أردوغان والرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحماس (رويترز)

اجتماع بين أردوغان والرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحماس (رويترز)

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أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه اجتمع اليوم الأربعاء، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في أنقرة.

ويزور عباس تركيا حيث اجتمع مع أردوغان أيضًا أمس الثلاثاء. فيما يقيم هنية حاليًا بين قطر وتركيا.

واتفق عباس وهنية أمس، على عقد اجتماع شامل للفصائل في العاصمة المصرية القاهرة في نهاية يوليو/ تموز، لبحث الصراع مع إسرائيل وسبل إنهاء الانقسامات الداخلية.

ولم يتسن لعباس وهنية إنهاء الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس، بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007. وما زالت السلطة الفلسطينية برئاسة عباس تسيطر على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ولا يستشعر الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية بصيص أمل يُذكر في أن تنهي الاجتماعات الصراع على السلطة بين حماس وحركة فتح، التي يتزعمها عباس بعد فشل محاولات عديدة على مدى 16 عامًا مضت.

وقالت حماس في بيان اليوم الأربعاء، إن قادتها أعادوا التأكيد في اجتماع أمس الثلاثاء مع عباس على أنّ “المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال (الإسرائيلي)”.

    المصدر :
  • رويترز

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