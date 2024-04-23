أردوغان يحث العراق على التعاون للقضاء على حزب العمال الكردستاني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل الجاري، إنه يعتقد أن العراق يدرك ضرورة القضاء على حزب العمال الكردستاني وأن لديه رغبة في القيام بذلك.

وأضاف أن أنقرة تتطلع إلى مساعدة من بغداد في تلك المعركة.

جاء تصريح أردوغان بعد محادثات أجراها في بغداد وأربيل أمس الاثنين في أول زيارة لرئيس تركي إلى العراق منذ عام 2011 بعد سنوات من التوتر مع أنقرة بسبب الهجمات التي تشنها عبر الحدود على عناصر حزب العمال الكردستاني التي تتمركز في شمال العراق.

وقال أردوغان إن العلاقات بين الجارتين تدخل مرحلة جديدة، بعد أن اتفقتا على التعاون ضد المسلحين وتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر ممر جديد وأخذ احتياجات العراق للوصول إلى المياه الشحيحة في الاعتبار.

وخلال تصريحات لصحفيين يرافقونه على الطائرة أثناء رحلة العودة من العراق، قال أردوغان إن معركة تركيا مع الإرهاب ستستمر بما يتماشى مع القانون الدولي، وأضاف أنه يأمل في رؤية نتائج ملموسة لتصنيف بغداد لحزب العمال الكردستاني “منظمة محظورة” الشهر الماضي.

ورفع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984. وقد قُتل أكثر من 40 ألف شخص في هذا التمرد.

وكان الصراع يدور منذ فترة طويلة بشكل رئيسي في المناطق الريفية بجنوب شرق تركيا لكنه يركز الآن بشكل أكبر على المناطق الجبلية بمنطقة كردستان شبه المستقلة في شمال العراق.

وقال أردوغان، بحسب نص التصريحات التي نشرها مكتبه “نأمل أن يتخذ جيراننا الموقف اللازم ضد التهديدات الموجهة إلينا من أراضيهم، وأن نواصل هذه المعركة معا”.

وأضاف “القضاء على هذا التهديد يصب أيضا في مصلحة العراق. وأعتقد أنهم يدركون هذه الحقيقة وسيبدون الآن رغبة لحل القضية”، مضيفا أنه ناقش أيضا الخطوات ضد حزب العمال الكردستاني خلال محادثاته في أربيل.

وردا على سؤال حول احتياجات العراق من المياه، قال أردوغان إن تركيا ليست دولة ذات موارد مائية وفيرة وإن عليها أيضا إدارة احتياجاتها الخاصة. وأضاف أن الخطط التي تأخذ في الاعتبار “الظروف المناخية المتغيرة” ضرورية للاستخدام المستدام للمياه.

وقال “لذلك، نحتاج إلى اتخاذ خطوات حذرة. ومع إجراء التقييمات في هذا الاتجاه، قد يكون من الممكن إيجاد أرضية مشتركة”.

واتفقت الدولتان أمس الاثنين على اتفاق إطار استراتيجي يتناول الأمن والتجارة والطاقة بالإضافة إلى اتفاق مدته عشر سنوات بشأن إدارة الموارد المائية يأخذ احتياجات العراق في الاعتبار.