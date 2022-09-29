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أردوغان يحث بوتين على خفض التوتر وتمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية

منذ 36 دقيقة
أردوغان وبوتين

أردوغان وبوتين

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قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس ضغط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي (الخميس 29-9-2022) لاتخاذ خطوات للحد من التوتر في أوكرانيا وحثه على تمديد اتفاق لحماية صادرات الحبوب في البحر الأسود.

كما أشار أردوغان إلى خطط موسكو لدمج أربع مناطق أوكرانية في روسيا، وهو ما تعارضه تركيا، وطلب من بوتين منح مفاوضات السلام فرصة أخرى، وفقا لما ورد في سرد أنقرة للاتصال.

ومن المقرر أن ينتهي ممر الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، والذي يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية، في أواخر نوفمبر تشرين الثاني ويمكن تجديده بدعم من روسيا والأطراف الثلاثة الأخرى في الاتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

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