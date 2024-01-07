أردوغان يختار وزير البيئة السابق للترشح لرئاسة بلدية إسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد 7-1-2024) اختيار وزير البيئة السابق مراد قوروم ليكون مرشحا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول المقررة في مارس آذار المقبل، في محاولة لاستعادة السيطرة على أكبر مدينة في تركيا.

وسيتنافس قوروم مع أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي انتخب رئيسا للبلدية في عام 2019 منهيا فترة حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه من الإسلاميين في إسطنبول التي دامت 25 عاما.

وفاز أردوغان بالانتخابات الرئاسية في مايو أيار الماضي، بينما حصل حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، مما يوضح التحدي الذي سيواجه المعارضة في الانتخابات البلدية التركية المقررة في 31 مارس آذار.

وقال أردوغان خلال مراسم إعلان ترشيح قوروم وغيره من مرشحي الحزب في الانتخابات “بالعمل جنبا إلى جنب، سنخرج إسطنبول بالتأكيد من فترة الفراغ في السنوات الخمس الماضية”.

وشغل قوروم (47 عاما) منصب وزير البيئة والتطوير العمراني في الفترة من يوليو تموز 2018 حتى يونيو حزيران الماضي، إذ ترك منصبه بعد الانتخابات.

ثم انتخب عضوا في البرلمان عن إسطنبول، المركز التجاري لتركيا والمدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة أو نحو 20 بالمئة من سكان البلاد.

وكان قوروم أحد أبرز الشخصيات فيما يتعلق بتعامل الحكومة مع الزلازل المدمرة التي هزت جنوب تركيا في فبراير شباط الماضي وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وأعلن أردوغان مرشحي حزب العدالة والتنمية لأكثر من عشرين بلدية في البلاد اليوم الأحد ومن المتوقع أن يعلن مرشحي الحزب للبلديات الأخرى، ومنها العاصمة أنقرة، في وقت لاحق من الشهر.