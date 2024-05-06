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أردوغان يرحب بقبول حماس وقف إطلاق النار

منذ ساعة واحدة
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

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رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين بقرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبول وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه يأمل أن تفعل إسرائيل الأمر نفسه.

ودعا أردوغان خلال حديثه في اجتماع وزاري دولا غربية إلى زيادة الضغوط على قيادة إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار.

وتابع “نرحب ببيان حماس الذي قبلوا فيه وقف إطلاق النار بناء على اقتراحنا. الآن، لا بد أن تتخذ إسرائيل الخطوة نفسها”.

وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين”.

وأوضحت الحركة “أن الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا، فإنها ذاهبة إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق”. وأضافت حركة حماس أنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غدا (الثلاثاء) وفد حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات

وقال البيان إن “حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

    المصدر :
  • رويترز

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