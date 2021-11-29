السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان يزور الإمارات شباط المقبل

29 - نوفمبر - 2021
أردوغان ومحمد بن زايد

أردوغان ومحمد بن زايد

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير المقبل.

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء الماضي، لتركيا في رحلة هي الأولى منذ 10 سنوات، تلبية لدعوة من الرئيس التركي.

وخلال الزيارة أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه سيزور الإمارات الشهر المقبل.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) التركي وشبكات أخرى عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على شاكلة التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات.

ووقعت أنقرة وأبوظبي اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وقال أردوغان إنها تمثل بداية ”عهد جديد“.

وتحركت تركيا كذلك لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج علنية تذكر.

    المزيد من أخبار العالم

    أوروبا تسعى لتوسيع العلاقات مع أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوروبا تطرح لأوكرانيا شروطها قبل الانضمام للاتحاد
    مندوب روسيا في فيينا: الإتفاق النووي لم يمت بعد
    كورونا في الصين - أرشيف
    كورونا والصين من جديد.. تحذير من تفشٍ هائل مرتبط بإحدى الحانات!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!