أردوغان يشدّد على ضرورة عودة روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات

شدّد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، خلال استقباله الأمين العام لحلف الأطلسي “ينس ستولتنبيرغ”، على ضرورة العودة للمفاوضات من أجل إنهاء الخلافات بين روسيا وأوكرانيا.

ووفق البيان الصادر عن مديرية الإعلام والاتصالات في الرئاسة التركية، فقد تمت مناقشة الأزمة الأوكرانية، والأعمال العدوانية لليونان، والمذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا.

وصرح الرئيس التركي بأن ممر الحبوب بدأ يعمل مرة أخرى، نتيجة الحركة الديبلوماسية التي قامت بها أنقرة على أعلى مستوى مع روسيا وأوكرانيا، وأكد أنهم سيركّزون على تمديد الاتفاقية في الفترة المقبلة.

في السياق، شدد أردوغان على ضرورة العودة للمفاوضات من أجل إنهاء الخلافات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن والتوصل إلى حل عادل.

وخلال الاجتماع، الذي تم فيه التطرق للإجراءات العدوانية لليونان، أشار أردوغان الى أن تركيا ليست هي من أجّجت التوتر في المنطقة، معتبرًا أنه سيكون من المفيد لليونان التصرف بحكمة والاحتكام للحوار.

وعن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، أشار أردوغان إلى أنّ ذلك سيتحدّد من خلال الخطوات التي ستتخذها هذه الدول.