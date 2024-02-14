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أردوغان يصل القاهرة في أول زيارة له منذ 2012

منذ 29 دقيقة
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، في أول زيارة لمصر منذ عام 2012 يجتمع خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وكان السيسي وقرينته في استقبال الرئيس التركي وقرينته في المطار.

وكان أردوغان قد قال إن المباحثات ستركز على الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مع السيسي في وقت لاحق.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 وتداعياته على جماعة الإخوان المسلمين.

    المصدر :
  • رويترز

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