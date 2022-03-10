أردوغان يطالب بايدن بصفقة مقاتلات

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على أهمية الدور الذي تؤديه بلاده في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، خلال محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الأميركي جو بايدن استمرّت 45 دقيقة، نقلا عن فرانس برس.

وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ بايدن بأن أنقرة تشدد على أهمية تواصلها مع الطرفين وأدائها دورا “ميسّرا” على صعيد السعي لوضع حد للحرب.

في المقابل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أعرب عن “تقديره” لما تبذله تركيا من “جهود ترمي إلى دعم حل دبلوماسي للنزاع”.

وأشار بيان الرئاسة التركية، إلى أن أردوغان اغتنم فرصة الاتصال مع بايدن، وهو الأول بينهما منذ بداية الأزمة لمطالبته برفع “العقوبات غير العادلة” التي تفرضها الولايات المتحدة على تسليح تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

وشدد البيت الأبيض على أن الرئيسين بحثا، الخميس، “إمكان تعزيز العلاقات الثنائية” التركية-الأميركية.

والاتصال هو الأول بين بايدن وإردوغان منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، ويأتي بعد جولة محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا في أنطاليا (جنوب تركيا).

وتتطلّع تركيا لاستجابة الولايات المتحدة لطلبها شراء 40 مقاتلة جديدة من طراز اف-16، وتحديث أسطولها من هذه الطائرات.

وكانت أنقرة قدّمت طلبية لشراء مقاتلات اف-35 ودفعت 1,4 مليار دولار في إطار الصفقة، لكنّها لم تستلم أيا منها.

لكن الولايات المتحدة جمّدت الصفقة في العام 2019 بعد شراء تركيا منظومة صواريخ اس-400 الروسية التي تشكل تهديدا للمقاتلة الأميركية الحديثة.

وكانت واشنطن قد استبعدت تركيا من البرنامج العسكري المتقدّم الخاص بهذه المقاتلة.