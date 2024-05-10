الجمعة 2 ذو القعدة 1445 ﻫ - 10 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان يطالب بدستور مدني جديد لتركيا

منذ 43 دقيقة
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 10 مايو/أيار 2024، عن حاجة تركيا إلى دستور مدني جديد، مشيراً إلى ضرورة “التخلص من دستور الانقلابيين.

وأضاف أردوغان خلال كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا أن “مجلس الدولة ضامن لتحقيق مجرى العدالة وتطبيق القانون”، مشيرا إلى أن “الهدف الرئيس لكل المؤسسات القانونية أيا كان مسماها، هو تحقيق العدل”.

وتابع: “شعبنا واجه سابقا الكثير من حالات انعدام العدالة والظلم، ونظامنا العدلي تعرض كثيرا لهجمات من أطراف انقلابية وآخرها جماعة فتح الله غولان”، منوها إلى أن “الانقلابيون أرادوا تقويض العدالة في تركيا لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك”.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة “فرض رقابة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي.. وألا تتحول هذه المحافل أدوات للضغط”، مشيرا إلى أن “حملات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض لها عاملوا المؤسسات القضائية والقانون”.

وأضاف: “مؤسسة السياسة ليست فوق المساءلة والانتقاد، وكذلك مؤسسات القضاء والقانون.. إذا كانت قرارات القضاء غير مرضية، فمن حق الناس انتقادها.. ولكن التحريض على مؤسساتنا القضائية وتشويه صورة منتسبيها، هي أمور غير مقبولة”.

وتابع: “يجب الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية.. ولا يمكن قبول القضاء منحازا لطرف دون آخر

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

اعتراف لأول مرة.. الموساد يقول إنه تفاجأ بهجوم 7 أكتوبر
معرض للسيارات في الصين
تراجع مبيعات السيارات في الصين 5.8% على أساس سنوي في أبريل
القدس - عاصمة فلسطين
غزة تحت النار
إسرائيليون يشعلون النار في محيط مجمع الأمم المتحدة بالقدس

الأكثر قراءة

الأمن العام
"1.500.000.000 ل.ل" قيمة الكفالة النقدية لإقامة سنوية.. بيان هام من الأمن العام
بشار الأسد و إبراهيم رئيسي
صحيفة روسية: تصاعد التوتر بين إيران وسوريا بعد هجوم إسرائيلي
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
سمير جعجع: محور الممانعة والتيار الوطني الحر هم "أكبر كذابين ونصابين"!