الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان يعتزم بحث مع بوتين تمديد اتفاق الحبوب

منذ 4 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلى ما بعد موعد انقضاء أجله في 17 يوليو تموز.

وأضاف في تصريحات قبل مغادرته للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا أنه يتوقع أن يزور بوتين تركيا في أغسطس آب.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، الاثنين، أن المفاوضات المتوقعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ما زالت الأمل الوحيد لتمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل.

ويهدف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز 2022، إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الغزو الروسي بأمان من الموانئ المطلة على البحر الأسود.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم ذكر اسمه “لا يوجد تفاؤل” بخصوص تمديد الاتفاق، وهو موقف عبرت عنه موسكو مرارا في الأسابيع القليلة الماضية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المصدر قوله “خبرتنا تظهر أن المفاوضات بين الزعيمين هي القادرة على تغيير الوضع، والفترة العصيبة الحالية ليست استثناء”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة توتال إنرجيز الفرنسية
العراق وتوتال إنرجيز يوقعان اتفاقا لتنفيذ مشروعات للطاقة
أنتوني بلينكن
بلينكن يبحث مع نظيره التركي توسع حلف الناتو
فاليري غيراسيموف
فاغنر تتمرد على روسيا
أول ظهور لرئيس الأركان الروسي منذ تمرد "فاغنر"

الأكثر قراءة

السيارة الكهربائية اللبنانية "ليرة"
"ليرة" اللبنانية.. أول سيارة كهربائية تُصنع في لبنان
دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
84 مسلحاً من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله قرب الحدود.. وإسرائيل تحضر 3 سناريوهات!
أموال المودعين
إعادة أموال المودعين بالدولار.. وبالتقسيط!