أردوغان يعتزم بحث مع بوتين تمديد اتفاق الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلى ما بعد موعد انقضاء أجله في 17 يوليو تموز.

وأضاف في تصريحات قبل مغادرته للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا أنه يتوقع أن يزور بوتين تركيا في أغسطس آب.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، الاثنين، أن المفاوضات المتوقعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ما زالت الأمل الوحيد لتمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل.

ويهدف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز 2022، إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الغزو الروسي بأمان من الموانئ المطلة على البحر الأسود.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم ذكر اسمه “لا يوجد تفاؤل” بخصوص تمديد الاتفاق، وهو موقف عبرت عنه موسكو مرارا في الأسابيع القليلة الماضية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المصدر قوله “خبرتنا تظهر أن المفاوضات بين الزعيمين هي القادرة على تغيير الوضع، والفترة العصيبة الحالية ليست استثناء”.