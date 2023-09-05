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أردوغان يعتزم مناقشة اتفاق الحبوب مع غوتيريش هذا الشهر

منذ ساعتين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود وإنه سيناقشها مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الجمعية العامة التي تعقد هذا الشهر.

ونقلت قناة تي.آر.تي وخبر ترك وقنوات أخرى عن أردوغان قوله للصحفيين بعد محادثات في روسيا مع فلاديمير بوتين إن المقترح الأخير للأمم المتحدة عمل على تلبية بعض المطالب الروسية.

وأضاف أنه يتضمن آلية مماثلة لنظام مدفوعات سويفت وأن العمل يجري بشأن التأمين على السفن.

وتنعقد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر أيلول في نيويورك.

    المصدر :
  • رويترز

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