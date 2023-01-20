أردوغان يعرض الوساطة بين موسكو وكييف

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان كرر عرضه الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 20-1-2023).

وأضافت الرئاسة أن أردوغان قدم أيضا تعازيه في من لقوا حتفهم في سقوط طائرة هليكوبتر في أوكرانيا يوم الأربعاء.

في سياق متصل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، مضيفا أنه يأمل في اتخاذ قرار إرسالها.

وقال للصحفيين في مدريد “أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة القتالية والدبابات الثقيلة التي طلبتها وبعض الدول الأوروبية مستعدة لتقديمها وأتمنى أن يكون هذا هو القرار”.

هذا وحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة خلال اجتماع للأطراف الرئيسية الداعمة لأوكرانيا، الحلفاء الغربيين إلى زيادة مساعداتهم لكييف في مرحلة حاسمة من تصديها للقوات الروسية.

وقال في افتتاح اللقاء بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: “علينا أن نبذل مجهوداً أكبر إذ إن المرحلة حاسمة في أوكرانيا، أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا وأعين الكرملين والتاريخ أيضاً”، وفق فرانس برس.