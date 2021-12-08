أردوغان يعلن استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للقيام بدور الوسيط من أجل خفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أردوغان، خلال تصريح أدلى به للصحفيين، أثناء عودته من قطر، أن أنقرة تتابع تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا عن كثب، معربا عن أمله أن يتم خفض التصعيد بين الجانبين في أقرب وقت، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.

وقال: نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للحد من التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، ولفتح قناة حوار بين الطرفين. أنقرة ستقوم بما يقع على عاتقها من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، أكدت على ضرورة استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف بـ “صيغة نورماندي”.

جاء ذلك في بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، مع قادة ألمانيا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وبريطانيا والتي تناولت تحليل “التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا”.

وبحسب البيان: “عبّر قادة الدول الخمس عن حزمهم في موضوع احترام سيادة أوكرانيا، فضلا عن التزامهم بالعمل للحفاظ على السلام والأمن في أوروبا”.

وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن القلق إزاء التكثيف المزعوم لـ “الأعمال العدوانية” من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول “العدوان الروسي” يجري استخدامها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.